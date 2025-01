CERVETERI – Per comitati e residenti l’annuncio della sindaca («Per la rotatoria ci vuole un milione di euro del Ministero») è un fulmine a ciel sereno. Una sorpresa inaspettata, di certo non gradita, perché se non imminenti sembravano vicini i lavori sulla Settevene Palo, in prossimità dello svincolo per l’autostrada Roma-Civitavecchia. Anche perché la stessa Elena Gubetti lo scorso anno aveva parlato di un grande passo in avanti per il cantiere che però – è la grande novità di questo 2025 – ha ricevuto un brusco stop. In pratica senza quei soldi del Ministero delle Infrastrutture addio alla rotonda tanto necessaria per eliminare incidenti e tamponamenti, quasi all’ordine del giorno in quel punto. Senza tralasciare nemmeno l’iter rallentato per risolvere il caos nell’altro incrocio da “bollino rosso”, quello tra via Aurelia e via Fontana Morella. Sempre Gubetti ha parlato di un «progetto per uno svincolo da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche». Snodo viario che passerebbe dietro la cantina sociale per far defluire la circolazione in direzione di Civitavecchia senza che gli automobilisti, obbligatoriamente, debbano attendere che scatti il verde al semaforo. E i comitati ne approfittano per farsi sentire. «Si parla delle rotonde richieste da molti anni all’uscita dell’autostrada e di quella sul caotico incrocio dell’Aurelia con via Fontana morella, peggiorato ulteriormente con l’apertura dell’altro supermercato nell’area della cantina sociale e della farmacia comunale. Erano “considerateli già fatti” in campagna elettorale dall’ex sindaco Pascucci, mentre l’attuale Sindaca sua alleata, ha più volte annunciato alla stampa l’imminenza di avvio dei lavori», non le manda a dire Enzo Musard, presidente del comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare. Da un comitato all’altro, quello cittadino delle due frazioni. «A mio avviso – rilancia Alessio Catoni, presidente - questi piani triennali sono solo di facciata, anche il ponte pedonale su fosso Zambra e il ponticello di Ceri, vengono inseriti praticamente ogni anno ma alla fine restano sempre malridotti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA