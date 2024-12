CERVETERI - «E ora? Diteci che è uno scherzo». Polemiche ma anche ironia, come quella di Achille nella frazione di Cerenova. Quella striscia rossa e gialla insomma non è stato molto gradita e appare assai pericolosa in prossimità del cavalcaferrovia della stazione ferroviaria senza cordoli o ringhiere. Molti abitanti continuano a contestare l’opera che in alcuni punti ha tolto parcheggi, in altri invece ha costretto il comune etrusco a correre ai ripari invertendo i sensi di marcia e riducendo la carreggiata. Stavolta si parla di pericolosità della strada. «Spero effettuino una correzione perché scendere dal ponte in macchina e vedere praticamente al centro della strada la ciclabile pitturata è assurdo. Ma chi l’ha disegnata?», scrive Adriano sui social. Si attivano anche i comitati, come quello di Cerenova-Campo di Mare. «La sindaca - critica il presidente, Alessio Catoni - aveva fissato un appuntamento con una delegazione di residenti di Campo di Mare, come avvenuto anche in passato però lo ha disdetto il giorno prima. I cittadini vorrebbero far parte del processo di cambiamento che sta vivendo la frazione, purtroppo per noi nessuno viene ascoltato dall’amministrazione. Vedrete come torneranno tutti gentili, affabili e disponibili appena si tornerà in campagna elettorale». Catoni per altro ha pubblicato un video sulla pagina Fb “Cerenova e Cerveteri” evidenziando tutte le criticità di una pista a macchia di leopardo e in diversi tratti effettivamente pericolosa.

