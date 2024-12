LADISPOLI – Quel treno acceso di notte proprio i residenti non lo sopportano più. Un problema che causa enormi disagi a chi vive nella zona della stazione ferroviaria che non si dà pace per quel frastuono causato da un convoglio che resta parcheggiato su binario 5 dalla sera fino all’alba. Denunce, petizioni popolari, lettere ai dirigenti di Ferrovie. Niente e nessuno è riuscito a far cambiare idea a Rete Ferroviaria Italiana. Ci ha provato recentemente anche “Capitan Ventosa” di Striscia La Notizia, il simpatico inviato di Canale 5 arrivato con la sua troupe sui binari per documentare il rumore assordante. Un incubo soprattutto nei mesi estivi con gli abitanti che inevitabilmente lasciano aperte le finestre. Diverse le strade interessate: via delle Dalie e via dei Campi fioriti, anche via delle Azalee, via delle Orchidee, via dei Ciclamini nel quartiere Campo Sportivo e poi anche altre aree del rione Messico e in via Trieste, perciò in centro urbano. Anni fa, dopo le segnalazioni e le polemiche dei cittadini, prese posizione pure il sindaco Alessandro Grando pretendendo uno studio acustico e quindi un sopralluogo da parte di Arpa Lazio. I tecnici intervenuti però classificarono quel baccano come «vicino al limite previsto dalla legge». Da lì anche interrogazioni in Regione e al Parlamento ma alla fine nulla è cambiato.

Ma come arginare questo strano fenomeno? In realtà i dirigenti delle Ferrovie non hanno mai motivato ufficialmente la decisione di lasciare il treno acceso di notte.

