TARQUINIA - «Anche quest’anno il Concertone organizzato in difesa dell’ospedale, andato in onda live domenica alla Cittadella di Semi di Pace, è stato un bel momento di intensa espressione musicale, con una gamma di sonorità senza confini, come era nelle aspettative». Soddisfatto il Comitato Insieme per l’ospedale di Tarquinia, che ha voluto e organizzato l'evento.

Voci e suoni hanno accompagnato quanti, tanti, hanno partecipato alla kermesse musicale finalizzata a salvare il nostro prezioso bene comune.

«Circa 400 persone sono venute ad ascoltare i tanti artisti che si sono esibiti, coordinati e accompagnati dal maestro Gabriele Ripa e presentati da Stefano Tienforti - affermano dal comitato - Tutti motivati e bravissimi, dai più esperti e già noti al pubblico ai giovani musicisti delle scuole di musica. Un sentito ringraziamento al maestro Gabriele Ripa, al presentatore Stefano Tienforti, al coro Etruschorus “Maria Laura Santi” e al suo direttore Luca Purchiaroni, al direttore del Centro Studi Musicali Sonus Emanuele Tienforti, a tutti i cantanti e musicisti, e al Comitato della Croce rossa di Tarquinia, che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, e al pubblico per la nutrita presenza e le generose offerte, che, insieme a quanto raccolto in occasione del Torneo di Burraco “Regina di Cuori”, ci consentiranno di acquistare arredi e attrezzature per l’ambulatorio oncologico e per il reparto di Medicina: infatti è già stato avviato l’iter burocratico presso la Direzione Sanitaria per la donazione di una poltrona per chemioterapia per l’ambulatorio oncologico».

«La grande partecipazione - concludono dal comitato - ancora una volta dimostra che noi non ci fermiamo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA