LADISPOLI - Quattrocentoventi euro destinati al centro Santi Mario Marta e Figli della Caritas diocesana di Porto Santa Rufina. È il risultato della raccolta fondi avviata sotto le festività natalizie da Ladispoli Attiva. La somma «sarà utilizzata - spiegano - per acquistare beni di prima necessità, come abbigliamento intimo, prodotti per l’igiene personale e medicinali, offrendo un aiuto concreto alle persone in difficoltà del nostro territorio. Un enorme grazie a tutte e tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando che, insieme, possiamo fare la differenza. Iniziative come questa non risolvono le difficoltà profonde del nostro territorio, dove la povertà e la precarietà abitativa rimangono ferite aperte, spesso trascurate. Tuttavia, rappresentano un modo per richiamare l’attenzione di tutta la comunità, istituzioni comprese, su chi vive ai margini, invitando ciascuno a fare la propria parte. Ladispoli Attiva non si ferma qui: continueremo a lottare per costruire una comunità più giusta e solidale».

