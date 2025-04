ALLUMIERE - Quattro defibrillatori sistemati e rigenerati ad Allumiere grazie all'Aps "Ruben Ciarlanti". Il sindaco e l'amministrazione comunale pubblicamente ringraziano il presidente Francesco Ciarlanti e l'associazione per "Essere intervenuti tempestivamente sistemando e rigenerando senza oneri per il Comune di Allumiere i 4 defibrillatori delle scuole e degli spazi all'aperto".

Ruben Ciarlanti è uno dei bellissimi giovani la cui vita è stata spezzata troppo presto; lui tanto bene ha fatto nella sua seppur breve vita. Il 30 settembre 2022, a soli 22 anni, Ruben è stato stroncato da un malore al cuore durante una partita di calcetto fra amici a Blera. In suo nome e con il suo nome è stata costituita un'associazione, la Aps Ruben Ciarlanti, che è attiva nel mondo del volontariato e opera con massima generosità ed estremo altruismo: "tutte caratteristiche che erano fortemente marcate nel carattere di Ruben, il quale era sempre a disposizione con una mano tesa e un sorriso per chi aveva bisogno di aiuto". In nome di Ruben, quindi è nata e opera l'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro e a cui è stata concessa anche l'autorizzazione alla richiesta del 5x1000, fortemente voluta dai familiari del 22enne: dalla mamma, da papà Francesco, ex sindaco di Blera, dai fratelli. L'obiettivo fondante è quello di ricordare Ruben. L'associazione, infatti, si prefigge diverse iniziative.

"Fornitura e installazione gratuita di defibrillatori - spiegano dall'associazione -, con particolare attenzione a scuole e impianti sportivi. Organizzazione gratuita di corsi per l'uso dei defibrillatori e di eventi e spettacoli per sensibilizzare i giovani e avvicinarli al mondo del volontariato. Sostegno economico a malati di malattie cardiologiche e alimentare ed economico a particolari casi di bisogno. Iniziative e attività di beneficienza in genere".

Il sindaco Luigi Landi e gli altri amministratori comunali sottolineano: "Si tratta di un grande gesto di attenzione verso la nostra comunità fatto di generosità e di sensibilizzazione alla prevenzione per la salute".

