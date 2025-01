Nella Tuscia la qualità dell’aria è buona con qualche piccola eccezione. Lo evidenzia la valutazione preliminare del 2024 del Monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Lazio, pubblicato il 7 gennaio scorso, che ha esaminato gli inquinanti particolato atmosferico (Pm10 E Pm 25), biossido di azoto (No2), ozono (O3), benzene (C6H6), biossido di zolfo (So2) e monossido di carbonio (Co). La provincia di Viterbo ha, complessivamente, due zone di monitoraggio, quella Appenninica e Litoranea, con punti di rilevazione situati, rispettivamente, nei Comuni di Viterbo, Civita Castellana Petrarca, Acquapendente e Monte Romano. Il monitoraggio preliminare del 2024 si è basato sul rispetto dei limiti di legge previsti dal Decreto legislativo 155/2010 che riguardano le concentrazioni dei metalli e del particolato atmosferico (Pm). In tutto il Lazio sono 55 le stazioni di monitoraggio. La provincia di Viterbo ha avuto, nel 2024, valori buoni in tutte le rilevazioni. Per quanto riguarda il particolato atmosferico il limite massimo di superamenti annui, consentiti dalla legge per i Pm10, è di 35 volte sopra i 50 microgrammi per metro cubo: le stazioni di rilevamento hanno fatto registrare 6 superamenti per Viterbo, 5 per Acquapendente e 17 per Civita Castellana (quest’ultimo il peggiore dato della zona Appenninica) e 8 per Monte Romano (Litoranea). Per quanto riguarda il biossido di azoto nel Lazio c’è stato solo un superamento dei 40 microgrammi per metro cubo di legge a Fermi (Roma) e nessuno nella Tuscia, anche se Viterbo ha fatto registrare il dato maggiore per la zona Appenninica con 19 microgrammi per metro cubo di media. Civita Castellana ha avuto una media di 11 microgrammi, Acquapendente e Monte Romano 4. I dati sull’ozono sono stati disponibili per il 2024 solo per la stazione di Acquapendente con nessun superamento di legge. Buone notizie anche per il benzene: nessuna stazione della Tuscia e del Lazio ha superato la media di 5 microgrammi per metro cubo e la stazione di monitoraggio ha fatto rilevare il dato di 0,7. Stesso discorso per il monossido di carbonio. Il bilancio che fa la valutazione preliminare del 2024 del Monitoraggio della qualità dell’aria della regione Lazio è positivo: nelle 4 stazioni di valutazione della provincia di Viterbo nessun superamento e, la zona Appenninica in cui ci sono 3 dei 4 punti di rilevazione della Tuscia, è l’unica interamente entro i limiti di legge per tutti gli inquinanti.