CIVITAVECCHIA – Che fine ha fatto la pista di pump track fresca di installazione alla Marina? Semplice, è finita abbandonata a se stessa nel parco di via Veneto.

Sono diversi i civitavecchiesi che si sono posti questa domanda notando l’assenza della pista recentemente installata, dopo la rimozione della scultura a forma di barca, nel corso di un massiccio e costoso intervento di restyling per tutta l’area della Marina che ha visto anche l’installazione di un’area fitness importante.

Una struttura bella e funzionale per i diversi civitavecchiesi appassionati di sport e acrobazie su pattini, skateboard e biciclette che però, da un giorno all’altro, è praticamente scomparsa suscitando parecchi dubbi e perplessità.

Secondo alcune indiscrezioni pare che gli uffici abbiano ritenuto l’opera non adatta ai luoghi ai fini della sicurezza, morale della favola la pista è stata delocalizzata in area verde: più precisamente nel parco di via Veneto.

Il problema è che la pista, nuova di zecca, è ancora “transennata” e sostanzialmente chiusa con un cartello di “vietato l’accesso ai non addetti ai lavori”.

A quanto pare la ditta avrebbe dovuto realizzare la pista in cemento armato e gli uffici dovrebbero aver contestato la difformità del lavoro. Resta il fatto che una pista nuova di zecca si trova inutilizzata presso il parchetto di via Veneto, con buona pace di tutti quegli appassionati - di diverse età - che avevano sperato di potersi divertire in una delle aree più frequentate dalle famiglie civitavecchiesi.

Ora starà alla nuova amministrazione cercare di valorizzare al meglio questa bella struttura che, almeno per il momento, resta chiusa da una rete abbandonata a se stessa, nella speranza che non resti in balia degli eventi, vittima di degrado e incuria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA