LADISPOLI – Manca poco per la classica Sagra del Carciofo e già si scaldano i motori. Il re ortaggio è in grado di calamitare sempre più visitatori durante la tre giorni di festa ladispolana, ma stavolta i tedeschi giocano d’anticipo e si presentano nelle campagne dei Monteroni per una degustazione e per acquistare i prodotti tipici del territorio. Una cinquantina di turisti sono arrivati in pullman nell’azienda Zani. Una bella sorpresa per una delle storiche famiglie impegnate anche nella classica gara delle sculture dei carciofi in piazza Rossellini. Due chiacchiere informali, una passeggiata tra i campi agricoli dove gli incuriositi tedeschi hanno potuto osservare da vicino il processo di coltivazione e toccare con mano direttamente i carciofi. Poi è stata offerta loro un’esperienza culinaria tra cui la degustazione dei carciofini sott’olio. Una iniziativa andata bene, nata anche per caso, ma che lascia immaginare come sia importante creare un circuito turistico tra Civitavecchia e Ladispoli sfruttando magari i crocieristi. Discorsi finora rimasti sempre nel cassetto.

