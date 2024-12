CERVETERI – Residenti multati a Valcanneto: avevano lasciato le loro auto parcheggiate di fronte alle abitazioni. Ma è proprio in via Corelli che sarebbero dovuti passare gli operai della municipalizzata Multiservizi per la bonifiche di strade e marciapiedi. Secondo le varie testimonianze sarebbero stati installati i cartelli di avviso soltanto all’inizio della via e per questo nel giro di poche ore si è diffuso un malcontento sui social da parte degli stessi cittadini che si sono ritrovati il tagliandino della multa sul parabrezza.

In questi giorni anche a Ladispoli è stata annunciata la pulizia dei marciapiedi ma non in tutti i quartieri sono stati avvistati gli addetti che avrebbero dovuto rimuovere le erbacce. C’è anche chi ha staccato gli avvisi.

