CIVITAVECCHIA – Il Club Nautico Tirreno organizza per il terzo anno consecutivo una giornata dedicata alla tutela e sensibilizzazione ambientale delle nostre coste. L’iniziativa, in programma per domani, sabato 28 settembre, alle ore 10 prevede la raccolta di rifiuti di plastica abbandonati e accumulati nell'ambiente marino. Partendo dal molo del circolo, i diportisti sono invitati a partecipare attivamente a questa azione concreta per la salvaguardia dell'ecosistema marino. L’obiettivo è preservare il mare, minacciato dai rifiuti, e diffondere consapevolezza sull'importanza di proteggere la natura. L'evento vuole essere un richiamo all’impegno collettivo nella protezione delle acque e nella conservazione della biodiversità facendo appello a tutti quei cittadini che con senso di responsabilità e consapevolezza rendono il mare più pulito con azioni concrete.

©RIPRODUZIONE RISERVATA