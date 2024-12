S. MARINELLA – L’amministrazione comunale continua nella sua attività di gestione dei parchi pubblici e, come annunciato in passato, è intenzionata a mettere a gara gli spazi verdi pubblici che ha a disposizione. Molti di questi sono già stati assegnati, mentre in questi giorni c’è il bando per la gestione di Parco di piazzale Costici che è situato a Lungomare Marconi.

La concessione della gestione e manutenzione della superficie comunale prevede un periodo di assegnazione pari a sei anni, durante i quali, l’operatore economico che vincerà la gara, dovrà fare sia la manutenzione ordinaria che straordinaria di tutta l’area a proprie spese e dovrà compiere tutte le migliorie che lo stesso concessionario dichiarerà di voler attuare in sede di gara, il tutto nel rispetto dei regolamenti, normative e leggi esistenti. Il parco è situato in una delle zone più belle e visitate da parte dei villeggianti e dei turisti e cioè Lungomare Marconi.

Attualmente è presente un chiosco in legno per vendere bevande, gelati e specialità estive, contando su un’area di circa 900 metri quadrati, dove sarà possibile piazzare ombrelloni, tavoli e poltroncine per guastarsi una serata in tranquillità. Trascorsi i sei anni, rinnovabili solo per il periodo estivo, il contratto dovrà intendersi cessato anche senza disdetta da parte del Comune. Il concessionario dunque dovrà provvedere a curare la gestione, la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree oggetto della concessione, compreso il verde presente, in queste operazioni sono comprese le operazioni di potatura, l’eventuale contenimento delle specie vegetali invadenti, la ripulitura del tratto pedonale presente nell’area, il mantenimento in buono stato di tutte le attrezzature presenti.

Pagare al Comune il canone annuale di concessione offerto in sede di gara entro trenta giorni dall’inizio di ogni annualità, assicurare la fruizione dell’area nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, facoltà di svolgere attività compatibili con le caratteristiche e funzioni dell’area affidata, previo ottenimento dei pareri, certificazioni ed autorizzazioni previsti per legge, presentare, al termine di ogni anno di durata della concessione, una rendicontazione analitica delle spese sostenute rispetto a quanto presentato in fase di gara, dotarsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento delle attività previste.

