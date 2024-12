FIUMICINO - Hanno provato a superare le casse del duty free dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" senza pagare. A finire nei guai sette persone. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri, riuscendo così a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla ai responsabili degli esercizi commerciali: prodotti di profumeria e cosmesi per un valore di oltre 2500 euro. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto. Infine, al termine di un’attività info-investigativa, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato quattro dipendenti, con mansione di magazzinieri, di età compresa tra i 54 anni e i 64 anni, tutti italiani, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Nello specifico, i quattro dipendenti, mentre si trovavano per ragioni di lavoro all’interno dell’area cargo city, si erano impossessati di 75 Epal (euro pallet - pedane in legno per facilitare la movimentazione delle merci), per un valore commerciale pari a circa 2mila euro. Sempre allo scalo aerportuale sono finiti nei guai cinque autisti Ncc sanzionati dai militari perché sorpresi nei pressi del Terminal 3 Arrivi mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di 10.300 euro.

CONTROLLI SUL TERRITORIO

Sorvegliato speciale anche l'intero territorio del litorale a nord di Roma per contrastare il degrado urbano, l'illegalità diffusa e il commercio abusivo su aree pubbliche, in linea con l'azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Le attività si sono concentrate soprattutto sul litorale tra Fiumicino, Fregene e Maccarese, aree di maggior affluenza nell’arco serale e notturno. I carabinieri hanno identificato 162 persone, eseguito verifiche a 93 veicoli, elevando contravvenzioni per complessivi 1.500 euro. Eseguiti numerosi posti di controllo alla circolazione stradale lungo le principali vie di collegamento verso le Capitale, nel corso dei quali i carabinieri hanno denunciato 5 persone per guida in stato di ebbrezza. Sanzionato anche un conducente di uno scooter, sorpreso alla guida senza casco.

