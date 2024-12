SANTA MARINELLA - In relazione alla proposta di un protocollo d’intesa trasmessa al Comune dalla Società Lazio Crea, incaricata dalla Regione Lazio per la gestione e la valorizzazione del castello di Santa Severa, si è svolto nei giorni scorsi, un primo incontro tra il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, la consigliera con delega al castello Paola Fratarcangeli e il direttore del polo museale Flavio Enei. Nella consapevolezza dell’importanza fondamentale del complesso monumentale per la crescita economica e culturale della città e del territorio, si è convenuto di trasmettere a tutti i consiglieri comunali e a tutti gli assessori, la documentazione pervenuta per favorire la più ampia conoscenza ed il più ampio confronto sul futuro del castello di Santa Severa, nonché dei rapporti istituzionali tra l’Ente comunale, la società Lazio Crea e la stessa Regione Lazio.

Tutto ciò non escludendo la convocazione di un apposito Consiglio Comunale, che oltre ad un’attenta riflessione sullo stato dell’arte, elabori una proposta alternativa in grado di superare le innumerevoli criticità che al momento rendono irricevibile la proposta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA