CIVITAVECCHIA – La Protezione civile ha presentato ai componenti dell'Unità di crisi e alla città la nuova dotazione tecnologica "Posto Coordinamento avanzato trasportabile". Un’occasione anche per il saluto del sindaco uscente Ernesto Tedesco e per fare il punto delle varie emergenze affrontate dal gruppo in questi ultimi anni.

Covid, bombe d’acqua, tromba d’aria, sbarchi migranti e persino un allerta tsunami hanno messo a dura prova gli uomini della Protezione civile del territorio.

È stato anche evidenziata, alla presenza del funzionario del dipartimento regionale di Protezione Civile e nue 112, la criticità dei mezzi in dotazione alla protezione civile locale poiché quelli attualmente in uso hanno più di 25 anni.

È stata presentata la nuova tecnologia del Posto di Coordinamento Avanzato trasportabile che permette agli addetti ai lavori di poter essere operativi in 20 minuti dall'arrivo sul teatro operativo.

Tecnologia di telecomunicazione, radiocomunicazione per gestire le emergenze, droni, cani e molto altro permettono ai volontari di Civitavecchia di essere un vero e proprio fiore all’occhiello.

Non sono mancati i ringraziamenti del Sindaco Tedesco a tutti i volontari della Protezione Civile e tutti i rappresentanti delle Strutture Operative intervenute, ricordando la sinergia dell'Unità di Crisi proprio nell'ordinarietà e nelle emergenze, superando così tutte le insidie.

Anche i candidati sindaco, in vista del ballottaggio del 23 e del 24 giugno, Massimiliano Grasso e Marco Piendibene hanno portato i loro saluti agli uomini della Protezione civile.

