CERVETERI – “Proteggi-Amo le aree protette”. È filato tutto liscio domenica nei pressi della palude di Torre Flavia per un evento a sostegno dell’ambiente promosso da Rocco Ferraro, consigliere e delegato a Transizione Ecologica, Ambiente, Aree Protette di Città metropolitana di Roma. Erano presenti inoltre, Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri, l’assessore all’Ambiente Francesca Romana Appetiti, il consigliere delegato alle Aree protette di Ladispoli , Filippo Moretti e la dirigente del servizio Aree protette e Tutela della biodiversità, Maria Zagari. Durante la giornata è stata realizzata una statua in plastica con tutto il materiale di scarto che è stato raccolto in queste settimane dalle associazioni Start up Artalo… “il bello di non sprecare, RiArteco accademia di ecologia ed arte. Presente l’associazione Nuove Frontiere onlus che si occupa di ragazzi diversamente abili, Mare vivo, Le Mille e una notte, Koinet, Produttori apistaci e Scuola Ambiente. L’appuntamento rientra nel calendario di eventi organizzati per festeggiare le aree naturali metropolitane protette insieme alle realtà locali che le vivono, con iniziative informative, artistiche culturali e con spazi espositivi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA