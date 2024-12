FIUMICINO - Un sopralluogo per verificare lo stato dell’arte e il punto sui lavori: sindaco Mario Baccini si è recato in questi giorni presso il cantiere del PalaFersini di Viale Danubio, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro sportivo polifunzionale. Durante la visita, il primo cittadino ha potuto constatare che i lavori procedono regolarmente, rispettando il cronoprogramma esecutivo, nonostante una breve pausa estiva di circa 10 giorni.

«Questa settimana è previsto l’inizio delle operazioni di sostituzione della struttura portante della copertura, un intervento migliorativo non originariamente incluso nel progetto, ma reso necessario dalla scoperta, in corso d’opera, di travi ammalorate. Tale variante è stata prontamente approvata dall’Amministrazione Comunale, dimostrando grande sensibilità ed attenzione affinché l’ infrastruttura possa essere recuperata e messa al servizio della cittadinanza.

«Siamo molto soddisfatti dell’andamento dei lavori. Il PalaFersini rappresenta un punto di riferimento per lo sport nella nostra città –. ha dichiarato il sindaco -. Grazie agli interventi in corso, sarà in grado di ospitare attività polifunzionali come calcio a 5, pallavolo e basket fino al livello della Serie A. Inoltre, stiamo lavorando per garantire una struttura moderna ed accogliente, con una capienza di circa 650 spettatori, una palestra ed un centro di ristoro. È nostro obiettivo offrire ai cittadini un centro sportivo all’avanguardia - ha cobcluso il sindaco Baccini - che possa rispondere alle esigente sportive su tutti i livelli».

L’amministrazione sta inoltre valutando la possibilità di recuperare gli spazi esterni dove creare ulteriori attività di interesse sportivo, tra cui una possibile infrastruttura dedicata al tiro con l’arco; aspetti che verranno approfonditi in un successivo progetto.