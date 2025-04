VITORCHIANO - Proseguono i lavori di sistemazione dei giardinetti in piazza Umberto I. Avviati lunedì 14 aprile, dopo la pulizia e lo scavo, è stato eseguito, come previsto, il getto del nuovo fondo. Consegnato anche il limitrofo cantiere per la sistemazione dell’area lasciata senza progetto nel 2010 tra il parcheggio multipiano il distributore di carburante dove è stato già eseguito lo sfalcio. L’intenzione è concludere rapidamente i due cantieri, in particolare l’area giochi di largo Guglielmi prima delle festività patronali di maggio. Per l’area giochi ricordiamo che è prevista, dopo la rimozione della zona in terra e sassi, la fornitura e posa di una colorata pavimentazione antishock e antiscivolo a vantaggio del decoro e della sicurezza dei bambini. Per quanto riguarda le attività nella porzione alle spalle del distributore, lasciata senza progetto. Durante la originaria realizzazione del parcheggio Multipiano nel 2010, le stesse avranno tempistiche leggermente più lunghe senza però impattare sulla logistica e fruibilità della piazza né del parcheggio. Opere, quelle sinteticamente descritte, che dopo aver trovato piena copertura economica durante il Consiglio Comunale del 15 ottobre 2024 per complessivi 90mila euro tra i due lavori descritti, sono finalmente entrare nella fase esecutiva.

