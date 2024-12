LADISPOLI - Proseguono gli appuntamenti di “Nati per leggere ... al mare”. Prossimo incontro domani mattina alle 10 allo stabilimento Columbia Beach in via Regina Elena 27.

Loredana Simonetti e il gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca di Ladispoli vi stupiranno con le letture dal titolo "Quanti colori!" ... non potete mancare assolutamente!

«Non perdete questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli: il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto ed un gesto d'amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori. La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca. Vi aspettiamo...al mare ed in Biblioteca!».

