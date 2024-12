CERVETERI - Proseguono gli appuntamenti di Nati per leggere, le letture a bassa voce dedicate alle famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni. Prossimo appuntamento mercoledì 10 aprile alle 17 al Granarone con "Quante storie in biblioteca!" a cura del gruppo volontari Nati per leggere. L'iniziativa è ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 069943285.

