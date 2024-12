TOLFA - Prosegue a pieno ritmo il programma di Natale del Centro Rosendhal. Il programma natalizio della Rosendhal è partito lo scorso 8 dicembre e si concluderà il 6 gennaio 2025. Più di 30 sono gli appuntamenti artistici, ricreativi e culturali realizzati alla Rosendhal in collaborazione con le scuole, le associazioni, le realtà di volontariato, igruppi musicali, i centri ricreativi, le parrocchie e le istituzioni di tutto il territorio. Una macchina organizzativa imponente che vedrà la presenza nella casa di riposo Rosendhal di tante persone che arriveranno per contribuire a donare ai nonnetti un momento speciale per il loro Natale. Ogni pomeriggio si svolge una manifestazione diversa, ogni appuntamento è una meravigliosa condivisione.

Da sempre le attività ricreative sono il punto di forza di questa struttura e il Natale ne rappresenta sicuramente il momento cruciale. Alle consuete attività laboratoriali della casa di riposo, già di per loro molto ricche, si aggiungono in questo periodo moltissimi eventi realizzati ad hoc: l'organizzazione del Natale parte con i lavori preparatori da settembre e anche se il calendario vero e proprio si apre a dicembre, l'impegno dello staff, ma anche dei nonnetti, inizia molto prima: l'atmosfera che si respira è magica anche per l'allestimento, realizzato cn una cura del dettaglio davvero notevole. Quattro alberi di Natale, tre presepi, palline rosse, calendari dell'avvento, elfetti, cappelllini, ghirlande in ogni dove: chi entra può pensare di trovarsi davvero nella Casa di Babbo Natale.

"Quest'anno il nostro programma natalizio si è esteso ancora di più: sono ormai decine le associazioni e le realtà del nostro contesto che hanno voluto partecipare alla sua realizzazione - dichiara la dottoressa Claudia Pagliarini, che dirige la splendida casa di riposo collinare - ai laboratori per il mercatino solidale il cui ricavato verrà devoluto per fini benefici, alle tombole a tema, ai concerti, alle uscite nei villaggi natalizi del comprensorio, agli spettacoli di poesia, musica, danza e teatro. E ancora: corsi di cucina per la realizzazione dei biscottini, "Nonno, aiutami a scrivere a Babbo Natale", progetto in cui i nonni supportano i bimbi nella scrittura della letterina, il laboratorio del pan di zenzero, la gara dei pacchi. Ringraziamo di cuore tutti per questa generosa e preziosa collaborazione che rende magico il Natale nella coda di riposo collinare. Molto appezzato dai nonnetti il bellissimo pomeriggio con i poeti a braccio di Allumiere (Associazione APA): "Sentirli declamare con quella passione - spiegano dalla Rosendhal - è stato un incanto per i nonnetti e per tutto lo staff. Grazie di cuore a tutti i poeti dell'Apa".

Il programmone per le feste alla Rosendhal va avanti: a far cantare ed emozionare i nonnetti sono stati i cantori del coro della Parrocchia di La Bianca che hanno tenuto un meraviglioso concerto natalizio.

"Grazie, poi, ai bambini, agli insegnanti, agli operatori e ai nonnetti per la mattina di gioia e condivisione visdura negli ultimi giorni - mercoledì si è svolto il primo di una serie di incontri previsti dal progetto intergenerazionale sui cinque sensi. Un intervento nato e implementato attraverso la collaborazione tra la casa di riposo Rosendhal e la Scuola dell'Infanzia dell' IC Civitavecchia 2. Buonissima la prima! To be continued".

