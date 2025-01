CIVITAVECCHIA – Le feste natalizie e l’abitudine di molti civitavecchiesi di trascorrere dei giorni lontani da casa, come ogni anno si sono rivelate un’occasione ghiotta per i ladri. Martedì nero per una coppia che si trovava in vacanza in Lombardia: i ladri hanno raggiunto la loro abitazione in via Terme di Traiano e l’hanno svaligiata. Ad accorgersi dell’accaduto il genero del proprietario di casa che una volta notata l’anomalia ha subito dato l’allarme. Magro il bottino, secondo quanto riferito dalle vittime del furto, probabilmente perché i ladri sono stati disturbati. Si tratta di una villetta bifamiliare in cui vive anche la suocera del proprietario e probabilmente proprio questo particolare, ovvero la presenza nelle vicinanze di altre persone, potrebbe aver creato un deterrente. L’abitazione tuttavia è stata mesa a soqquadro, con tutti i disagi del caso. Le feste di Natale, da sempre, rappresentano uno dei periodi più redditizi per chi per mestiere ripulisce ville e appartamenti. L’incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine non sempre basta a scongiurare i furti. Il territorio di Civitavecchia è molto vasto e il solo impegno della Polizia e dei Carabinieri ovviamente non può portare all’azzeramento di questo genere di reato.

Ecco perché spesso la raccomandazione delle forze dell’ordine è quella di dotarsi di strumenti di difesa passivi, come ad esempio le grate di ferro alle porte e alle finestre. Non sarà di sicuro la soluzione definitiva, ma contribuirà a rallentare l’attività dei malviventi.