CIVITAVECCHIA – Partono i lavori di rifacimento e restyling del Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo e cambia il punto di accesso al nosocomio per l’utenza.

È la Asl roma 4 ad avvertire che «a seguito del trasferimento temporaneo del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, presso i locali della nuova terapia intensiva e sub intensiva (situati nell’area ex piastra, ndr), con allocazione dell'area triage e sala d'attesa al piano 0 dell'ospedale (ingresso principale), dal giorno 30 aprile, per circa sei mesi e comunque fino a nuove comunicazioni, l'ingresso principale dell'ospedale San Paolo sarà interdetto agli utenti, visitatori, pazienti e personale. Pertanto - spiegano -, da tale data, sarà possibile entrare in ospedale soltanto dal piano -1 lato farmacia».

L’INTERVENTO

Si tratta di un importante intervento messo in campo grazie ai 2,6 milioni di euro messi in campo dalla Regione Lazio, grazie ai fondi per il Giubileo, proprio per il reparto d’urgenza del San Paolo. Una misura già annunciata il mese scorso dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale Cristina Matranga che spiegava: «Sarà l’occasione per dotare questo ospedale di un Pronto soccorso all’altezza. Qui abbiamo un Dea di primo livello ed è giusto avere ambienti adeguati, per utenti e operatori. Sarà una ristrutturazione importante». L’obiettivo è una totale ridistribuzione degli spazi nell’ottica dell’ottimizzazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA