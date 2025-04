MONTEFIASCONE - «Un’intensa e partecipata giornata dedicata alle tecniche Blsd – le pratiche di rianimazione cardiopolmonare – grazie alla professionalità dell’istruttore e infermiere di Ps Mirco Cirica (nuovo ingresso in Fratelli d’Italia Montefiascone) e alla ottima risposta della società civile». Così, dal circolo FdI di Montefiascone.

«Un appuntamento che ha superato le nostre aspettative, con la presenza del sindaco di San Lorenzo Nuovo, Simona Fabi, della palestra Junkers di Montefiascone, di un gruppo di giovani motivati e curiosi, e di tanti cittadini desiderosi di apprendere nozioni fondamentali per intervenire in caso di emergenza», proseguono dal circolo.

L’incontro, è stato così coinvolgente da prolungarsi oltre l’orario previsto ed ha offerto sia una parte introduttiva di spiegazione tecnica sia una parte di momenti pratici con prove sui manichini, dimostrazioni con il defibrillatore, e manovre dettagliate di disostruzione per adulti e neonati. Il tutto arricchito da una vivace partecipazione, con tante domande e interventi da parte del pubblico. Il prossimo evento sarà organizzato il 19 maggio alle 10,30 dai ragazzi di Gioventù Nazionale sempre in via della croce 1. «Un grande passo verso una comunità sempre più consapevole, “pronta a salvare” e solidale», concludono dal Circolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA