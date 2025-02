LADISPOLI – Volto noto sportivo della città, a suon di successi e belle prestazioni in una disciplina adrenalinica come quella delle moto, è pronta a ripartire Nicole Cicillini. Vicecampionessa italiana in carica, 24 anni, non vuole farsi trovare impreparata. «Mi sto allenando intensamente – commenta – e devo dire che mi sento molto carica. Spero di raccogliere grandi risultati a prescindere dal campionato che andrò a disputare». Tra gli ultimi acuti degni di nota di Cicillini nei circuiti Varano De’ Melegari in provincia di Parma e poi a Imola dove alla guida della sua Yamaha ha lottato fino alle curve conclusive guadagnando rispettivamente un secondo e terzo posto nella graduatoria europea, punti che le sono stati utili per tornare nella sua città con un argento al collo. Ora è tra le favorite, le avversarie la temono e Nicole ha voglia di dimostrare ancora il suo valore nel motociclismo femminile lei che ha iniziato a 16 anni a mettersi alla prova. «Per riuscire ad ottenere determinati risultati – prosegue la campionessa del Team Prata Sport – occorre essere molto attenti a seguire gli allenamenti quasi tutti i giorni, e anche il regime alimentare, quest’anno sono stata seguita da una nutrizionista che mi ha controllato e prescritto sempre le diete anche nei weekend delle competizioni. Il mio obiettivo è quello di diventare campionessa italiana e andare al mondiale. Credo in me stessa e non voglio arrendermi». Ora bisognerà attendere se ad aprile parteciperà alla prestigiosa ma costosa “Women’s European Championship” o se punterà solo al titolo nazionale.

