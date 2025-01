ALLUMIERE - «Per il primo semestre di questa meravigliosa avventura non possiamo non stilare un bilancio più che positivo».

Ad esprimersi così la presidente della Pro Loco di Allumiere, Maria Pinardi: lei e i membri del direttivo in questi primi sei mesi di mandato si sono davvero superate: sono sempre state in prima linea nell'organizzazione di molte iniziative ed eventi che sono tutti riusciti pienamente e non stanno portando avanti i momenti tradizionali ma stanno anche dando vita a molti nuovi eventi. "Molte le novità sulle quali ci siamo cimentate e tante le manifestazioni storiche per Allumiere che vanno sempre gestite con il massimo impegno e dedizione - prosegue la presidente della Pro Loco, Maria Pinardi - a partire dalla Tappa di Miss Universo per poi passare al Palio delle Contrade, ai festeggiamenti per l'8 settembre lo Streat Sport Festival, la Festa d’Autunno, il Natale il Capodanno: ogni evento è stato sempre vissuto e organizzato in assoluta sintonia gioia e divertimento che ci hanno portato molti commenti positivi da parte della popolazione. Questo ci ha dato quella giusta carica per affrontare tutto e per continuare ad organizzare eventi di promozione del territorio.

Abbiamo instaurato delle bellissime collaborazioni con le associazioni del paese: il "Cammino dell’Allume" con il "Cammino dei minatori" che promette di portare turismo ad Allumiere; con la Rete d’Impresa con la quale si sta cercando di fare conoscere le tipicità del nostro territorio; con la scuola Primaria e Secondaria con la quale abbiamo messo in piedi un progetto per coinvolgere i bambini di tutte le età; con l’Associazione delle Contrade con la quale, oltre che per il nostro “Palio delle Contrade”, abbiamo voluto creare un presepe rinascimentale che ha emozionato e commosso tutti i visitatori".

Ma la presidente della Pro Loco, Maria Pinardi, e gli altri membri del direttivo sono un vulcano di idee in eruzione: ormai la Pro Loco è una vera e propria fucina di iniziative e tanti altri sono i progetti e le collaborazioni che sono in fase di realizzazione per un 2025 ricco di novità perché lo scopo principale della Proloco è la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località: "Ma anche realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale edi promozione del turismo e l’intero direttivo ci crede ed è pronto per affrontare le sfide che il 2025 ci riserverà - prosegue ancora la presidente Pinardi - come presidente non posso altro che dire grazie, grazie e ancora grazie a chi ha creduto e sostenuto questo progetto. Aspetto tutti domenica 19 gennaio dalle 15.30 in piazza della Repubblica per il tesseramento del 2025, perché l’unione fa la forza e la ProLoco ha bisogno del sostegno di tutti".

