TOLFA - La Fidapa BPW di Tolfa, Avventure nel Mondo e La Rocca Aps invitano tutti a: "Le donne italuane verso le donne giapponesi", una imperdibile proiezione di foto di Tokio e oltre. "In Giappone le donne belle hanno visi ovali con un piccolo mento rotondo e gli zigomi alti. I capelli lucenti, la bocca piccola e graziosa - spiegano le organizzatrici - usano l'olio di camelia nella skincare giapponese come trattamento per la pelle del viso. Infatti lo Shibui (o shibusa) è un concetto proprio dell'estetica giapponese che fa riferimento a un tipo di bellezza semplice, elegante e non ostentata. Dopo la proiezione ci sará la possibilità di fare domande per un futuro viaggio o per l'osservazione di donne giapponesi. E poi ceneremo insieme con una bella pizzata e curiosità varie di Kyoto, di escursioni a Fushimi e Nara e oltre".

