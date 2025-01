SANTA MARINELLA - Sarà proiettato domani alle 17 presso la Casina Trincia, il cortometraggio “In Patria Mori” del regista Costantino Biamonte, girato a Santa Marinella. Ad organizzare la presentazione è l’assessore alla cultura Gino Vinaccia. Il cortometraggio, sarà distribuito da marzo da Siberia Distribution, con l’obiettivo di arrivare ai festival più importanti e prestigiosi. Il progetto, avviato lo scorso anno, ha visto la partecipazione di ragazzi under 30, provenienti in gran parte dalle Università e dalle Accademie di cinema e televisione. Tra questi, alcuni sono cresciuti o abitano a Santa Marinella, come il produttore Michele Marchionne. Il regista Costantino Biamonte, ha affermato di aver deciso di girare il suo cortometraggio nelle campagne santamarinellesi, perché affascinato dalla natura incontaminata della macchia mediterranea, perfetta ambientazione per la storia che voleva raccontare. È infatti in un grande campo, che si svolge l’intera vicenda ambientata nel 1917 durante la grande guerra, dopo la disfatta di Caporetto. Un giovane soldato, nel suo viaggio di ritorno a Genova, incontrerà una ragazza e la storia prenderà una piega inaspettata. “Con grande piacere – afferma Vinaccia - abbiamo sostenuto questo progetto, che vede la partecipazione di giovani artisti e studenti, che hanno scelto la nostra città per ambientare la storia del cortometraggio. Offre infatti una fotografia insolita del territorio a cui siamo abituati, valorizzando il paesaggio rurale meno conosciuto”. Plaude all’iniziativa il sindaco Pietro Tidei, che ha accolto con entusiasmo la proposta dell’assessorato. “Sarà l’occasione – dice il sindaco - per mostrare la bellezza del nostro entroterra e per supportare i giovani artisti nel percorso di formazione”. All’evento di domani, saranno presenti, oltre al regista e al produttore, lo sceneggiatore Matteo Stipa, il direttore della fotografia Tommaso Di Traglia e l’attore Alessio Curzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA