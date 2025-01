SANTA MARINELLA - Finanziato il progetto "RicicliAmo" per incrementare gli sforzi per fare un deciso passo avanti verso un miglior conferimento del ciclo dei rifiuti è l’obiettivo del progetto stesso che Città Metropolitana di Roma Capitale ha da pochi giorni deciso di finanziare con una cifra pari a 13mila euro al Comune di Santa Marinella. La proposta è stata curata dal consigliere all’ambiente Alessio Magliani e prevede una serie di iniziative in ambito comunicativo e pubblicitario per sensibilizzare l’utenza sull’importanza della raccolta differenziate. “Un progetto – dice Magliani - che consentirà di colmare eventuali lacune sull’informazione e sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti urbani. Non si tratterà solo di materiale pubblicitario, ma di iniziative che vogliono coinvolgere direttamente i cittadini, a partire dagli studenti delle scuole, i commercianti e gli operatori economici della città. Un percorso da seguire insieme, stabilendo un rapporto di crescente sinergia, il cui obiettivo è il raggiungimento dell’aumento dell’aliquota di rifiuti differenziati. Sono previsti banchetti informativi durante l’anno e nuovi progetti di educazione ambientale riservati alle scuole. Non solo, per adeguarsi alle forme più attuali di comunicazione, saranno realizzati materiali audiovisivi e conferenze informative sui servizi di igiene urbana da diffondere su web e social. Voglio ringraziare, a nome dell’amministrazione comunale, la giunta della Città Metropolitana per la vicinanza al territorio”. Plaude all’iniziativa anche il sindaco Pietro Tidei. “Sono certo che iniziative di questo tipo consentiranno alla città intensificare le attività di sensibilizzazione per migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti - ha detto Tidei - un impegno che sarà chiesto a tutti, coinvolgendo le varie categorie di utenti in un’ampia campagna di comunicazione. E’ fondamentale stabilire e favorire il dialogo e lo scambio di informazioni con le cittadine e i cittadini”.

