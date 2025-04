S. MARINELLA - Il Comune continua il percorso di riqualificazione nel mondo del lavoro, grazie all'adesione al progetto Gol.

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi online, ed un nuovo corso Oepac in presenza.

“E’ incessante e continua l'azione amministrativa nell'ambito sociale – dice l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio - è in atto una vera e propria rete costituita da moltissime misure che vanno dalla consulenza sul lavoro, passando per la formazione. Queste azioni si aggiungono alle molteplici misure già in atto per una attenzione sempre maggiore ai bisogni delle persone.

L'assessorato alle politiche sociali incrementa l'offerta nella assoluta convinzione che lo strumento principale per combattere le situazioni di difficoltà non sia nei sussidi, ma nel dotare le persone di strumenti utili per costruire il proprio futuro”.

Per informazioni seguire le indicazioni presenti in locandina.

