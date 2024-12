BAGNOREGIO - (ale.ser.) Luca Profili non ama farsi troppa pubblicità. È uno di quei sindaci presenti e attenti al territorio che amministrano e che difendono a spada tratta contro qualsiasi intervento ritenuto inopportuno o estemporaneo. Profili è uno di quelli che, alle prime pagine dei giornali, preferisce un rapporto diretto con i cittadini; che intrattiene attraverso i suoi account social. Non è l’unico amministratore a scegliere questo tipo di comunicazione, tanto che, oggigiorno, i giornalisti in cerca di notizie da scrivere passano in rassegna le loro pagine Facebook, Instagram e quanti altri. E’ proprio scorrendo la pagina di Profili, che è balzato agli occhi di chi scrive un post molto bello. Un post in cui vengono usate parole come gentilezza e modi cortesi. È di qualche giorno fa, il 25 novembre per l’esattezza, ma val la pena riportarlo. « Nella Giornata contro la violenza sulle donne, ho voluto portare personalmente, come ogni anno, un fiore a ciascuna delle bambine delle nostre scuole. È importante che fin da piccole imparino a riconoscere la gentilezza, i bei modi e il rispetto reciproco. Devono crescere con la consapevolezza che la violenza, sotto qualsiasi forma, non ha mai giustificazione e va sempre riconosciuta e denunciata. Ogni fiore che ho donato oggi rappresenta un impegno verso un futuro in cui le bambine possano vivere libere dalla paura e crescere in un mondo più giusto e rispettoso» . Bravo, sindaco Profili.