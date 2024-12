ALLUMIERE - Ad Allumiere, puntuale come ogni anno a ottobre, si lavora per dar vita alla grande Festa D'Autunno 2024: ossia una grande manifestazione che promuove i prodotti tipici locali e coniuga perfettamente, per il piacere dei residenti e dei visitatori, divertimento, musica, artigianato, mercatini, giochi, eventi ed attrattive varie. La manifestazione è promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e con altre realtà del territorio.

Gli organizzatori quest'anno hanno fatto le cose in grande e hanno raddoppiato: sabato e domenica ci sarà l'anticipazione della Festa d'autunno, mentre la Festa d'Autunnonin strada si svolgerà il 19 e 20 ottobre. Per due week end Allumiere si vestira a festa e si susseguiranno vari momenti che sapranno accontentare tutti i gusti.

La Festa D'Autunno sarà quindi una kermesse di quattro intensi giorni dedicati alla promozione dei prodotti del territorio con giochi popolari, spettacoli musicali, bande itineranti, rappresentazioni teatrali, poesia a braccio, arti circensi e laboratori per bambini. In questo weekend partiranno, quindi, le molteplici imperdibili iniziative della 37^ edizione della Festa di Autunno e dei giochi popolari. La manifestazione quest'anno si presenta in grande spolvero e propone un programma intenso di attività per tutti i gusti e per tutti gli amanti del territorio. "Il 28 e 29 settembre - spiega la presidente della Pro Loco, Maria Pinardi - invitiamo tutti all'Anticipazione della Festa D'autunno. Saranno due giorni ricchi di convegni sulla ricchezza del territorio e dei suoi prodotti tipici, degustazioni dei prodotti tipici: tutto questo avverrà nella splendida cornice del Palazzo Camerale.

A breve uscirà il programma definitivo con maggiori dettagli". Del calendario di iniziative dell'Anticipazione della Festa d'Autunno fa parte la "Giornata Ecologica - Puliamo il territorio", che si svolgerà il 28 settembre. Questa iniziativa è promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l'Università Agrariaz l'associazione "Il cammino dell'Allume e la protezione civile

"Si proseguirà poi domenica 29 settembre con la "Passeggiata per il Sentiero Azzurro del Cammino dei Minatori"con guide esperte: questa iniziativa è gratuita per tutti ed è organizzata in collaborazione da noi della Proloco e l'associazione il Cammino dei Minatori".

La seconda tranche della Festa Autunno che si svolgerà per le strade del paese è in programma per il 19 e 20 ottobre prossimi.

"Il programma è in via di definizione - prosegue ancora la presidente della Pro Loco Maria Pinardi - posso.anticipate, però, che è confermata la presenza di varo stand; ci saranno poi punti vendita di street food con prodotti tipici.

Il 19 e 20 ottobre saranno giorni caratterizzati da giochi popolari per bambini e adulti (come ad esempio la tradizione "Cursa delle Carrettelle", tiro alla fune, palo della cuccagna, ruba bandiera, spacca la pila, corsa con i sacchi, corsa elastico e campana, caccia al tesoro). Sempre il 19 e 20, poi, si svolgerà il "Palio delle Contrade dei Giochi Popolari": le sei Contrade (Burò, Ghetto, La Bianca, Nona, Polveriera e Sant'Antonio) si sfideranno nel tiro alla fune e nella prova del palo della cuccagna. Le due giornate saranno poi contrassegnate da musica, spettacoli e tanto altro. Saranno due weekend veramente imperdibili e invitiamo tutti a partecipare per vivere giornate all'insegna della tradizione, del buon cibo, del divertimento, della condivisione. Invitiamo anche coloromche vivono in altri comuni: venite ad Allumiere per divertirvi con noi. Ci saranno attività, appuntamenti e iniziative per tutti i gusti e per tutte le età".

