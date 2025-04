TARQUINIA - Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni delle festività pasquali, l’amministrazione comunale ha predisposto le modifiche alla viabilità: oggi dalle 13 alle 20, per la processione del Cristo Risorto, sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo con rimozione forzata inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, in: via San Giuseppe, tra piazza Trento e Trieste e via dello Statuto; via dello Statuto; via Giuseppe Garibaldi, tra il civico 27 sino all’incrocio con viale Bruschi Falgari; viale Bruschi Falgari; viale Igea, tra via IV Novembre e ingresso dell’ospedale; Area interna dell’ospedale di cui tutta la zona d’ingresso, compresi i parcheggi e la sede stradale interessata dal percorso dell’evento; via XX Settembre, tra via Giuseppe Garibaldi e via Umberto I; via Umberto I, tra via XX Settembre e Piazza Cavour; piazza Cavour; piazza Cavour, tra corso Vittorio Emanuele e via Valverde su ambo i lati; Corso Vittorio Emanuele; via delle Torri, tra via San Pancrazio e corso Vittorio Emanuele; piazza Nazionale; piazza Giacomo Matteotti; piazza Trento e Trieste; via di Porta Tarquinia, tra piazza Giacomo Matteotti e cia Santa Lucia Filippini; via Menotti Garibaldi, tra via di Porta Tarquinia e via San Giuseppe sarà vietato anche l’accesso pedonale; vicolo Breve sarà vietato anche l’accesso pedonale; barriera San Giusto, su ambo i lati in prossimità delle mura del centro storico; alla Barriera San Giusto dovrà essere predisposto un corridoio tramite transenne ad uso dei mezzi del TPL in prossimità della ex Sala Capitolare degli Agostiniani San Marco.

Per la giornata di oggi sarà modificato l’orario di attivazione della Ztl nel centro storico, con anticipazione alle 14 sino alle 4 del giorno successivo, come disciplinato dall’ordinanza n. 97 del 28-06-2024. Oggi dalle 16 alle 20, la circolazione sarà vietata, salvo deroghe per casi di estrema necessità e urgenza concesse da personale presente in luogo, nelle suddette vie, e in tutti i varchi della ztl del centro storico ad eccezione di Barriera San Giusto e circonvallazione Cardarelli. In caso di necessità potrà essere vietato il transito veicolare ad eccezione del Tpl in circonvallazione Cardarelli/Barriera San Giusto dalle 15 alle 20.

