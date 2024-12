MONTALTO DI CASTRO - Che succede al Palazzetto dello sport di Montalto di Castro? Se lo domandano i consiglieri di opposizione del Comune Montalto di Castro, Luca Benni, Angelo Brizi, Francesco Corniglia e Angelo Di Giorgio.

«Sono sempre più insistenti le voci che all'interno del palazzetto siano in corso dei controlli circa le normative sulla sicurezza - affermano i consiglieri diopposizione - Oggi dovrebbe tenersi un sopralluogo congiunto con il personale della Asl. In attesa di ricevere risposte alle nostre interrogazioni, dal delegato allo Sport Miralli e dalla sindaca non trapela alcuna informazione a proposito. Dobbiamo aspettarci un'altra chiusura dopo Villa Ilvana e la piscina comunale? Già per alcune discipline sportive i nostri concittadini si trovano costretti a sostenere costi economici per raggiungere gli impianti dei comuni limitrofi, questa amministrazione aggiungerà altri disagi? Non basta non aver messo in bilancio fondi per favorire lo sport, per aiutare le famiglie, per migliorare gli impianti, se veramente arriviamo a mettere a rischio anche quel poco che è rimasto del nostro palazzetto dello sport siamo alla frutta».

«E che dire del campo sportivo delle nostre scuole medie in totale stato di abbandono senza più cesti da basket, senza porte per il calcetto e con una desolante catena che chiude il cancello oramai da più di un anno. Oramai al peggio non c'è fine con questa fallimentare amministrazione capace solo di proferire slogan e farsi fotografare».

