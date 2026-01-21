Nel pomeriggio di oggi si è verificato un principio di incendio presso la Casa della Salute di Soriano nel Cimino. Immediatamente si sono attivati ​​i sistemi e le procedure antincendio presenti nella struttura. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'edificio. Presenti anche i servizi aziendali preposti.

Al fine di consentire il ripristino degli ambienti interessati, nella giornata di domani e dopodomani, 22 e 23 gennaio, le attività sanitarie subiranno un'interruzione. Tutte le prestazioni programmate sono già state riprogrammate presso le altre strutture sanitarie aziendali, mentre i servizi ad accesso diretto rimarranno chiusi nelle stesse giornate, così da permettere la piena riapertura della Casa della Salute.