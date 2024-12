CIVITAVECCHIA – Fumo nero ieri mattina al porto, al terminal crocieristico Amerigo Vespucci.

Per fortuna si è trattato solo di un principio di incendio, prontamente estinto dallo stesso personale di Rct; quando i Vigili del fuoco sono giunti sul posto, infatti, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e verificare che tutto fosse spento e che non ci fossero altri pericoli.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un corto circuito ad un pannello fotovoltaico al terminal crocieristico.

Intervento sul posto anche degli uomini della Capitaneria di porto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA