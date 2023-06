CIVITAVECCHIA – «Sono in corso approfondimenti interni per individuare la dinamica dell’accaduto». Lo conferma Enel riferendosi al principio di incendio su una della macchine utilizzate per lo scarico del carbone sulla banchina principale antistante la centrale, avvenuto nella tarda serata di ieri e che ha visto impegnati per diverse ore i Vigili del fuoco, insieme alla Capitaneria di porto.

«L’evento, di lieve entità, ha interessato la parte bassa dello scaricatore “B” fermo già da alcune settimane per attività di controllo e manutentive – spiegano da Enel – la squadra di emergenza dell’impianto si è tempestivamente recata sulla banchina per verificare l’entità dell’evento che si è completamente risolto nell’arco di due ore con la messa in sicurezza dell’area. Nelle fasi operative sono stati coinvolti la Capitaneria di porto e i Vigili del Fuoco. Al momento dell’evento erano in corso attività di discarica attraverso l’altro scaricatore – hanno concluso – immediatamente interrotte per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni».