SANTA MARINELLA - Si terrà domani pomeriggio alle 16, presso l'aula consiliare “Silvio Caratelli”, in via Cicerone, il primo tavolo di confronto sul turismo a Santa Marinella.

L'incontro, organizzato dal consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli e sostenuto dal sindaco Pietro Tidei, è rivolto a tutti gli operatori impegnati in uno dei settori più importanti per lo sviluppo del territorio.

“È intenzione di questo primo tavolo - ha affermato Manuelli - pianificare una strategia comune e condivisa per la promozione turistica del territorio, ascoltando suggerimenti e proposte dagli addetti ai lavori, che sicuramente possono offrire un valido e mirato supporto allo sviluppo del turismo a Santa Marinella, in sinergia con l'amministrazione comunale”.

“Invitiamo, chi ancora non avesse dato la propria disponibilità, a partecipare attivamente all'incontro – conclude Tidei - e cogliere l'opportunità di un confronto che può tradursi in crescita per la comunità e la città”.

