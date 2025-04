ALLUMIERE - Piano e non solo: la "Primavera musicale" degli Amici della Musica di Allumiere si è aperta in grande stile e con scrosci di applausi. Domenica 13 aprile l'Auditorium Comunale ha ospitato il primo dei cinque appuntamenti della rassegna: "Primavera Musicale" promossa dall'associazione Amici della Musica di Allumiere e nata all'insegna della freschezza dei giovani musicisti e della loro passione per la musica. Il programma di "Piano e non solo" ha spaziato da Bach a Mozart, da Chopin a Kabalevsky, da Schumann e Brahms a Prokofiev e Skrjabin. È stato uno spettacolo coinvolgente per il numeroso pubblico che ha riempito l'Auditorium Comunale e ha dato al Liceo Musicale "Galileo Galilei" l'opportunità di esibirsi con gli allievi delle classi di pianoforte della professoressa Laura Simionato e della professoressa Sonia Turchi. I brani pianistici sono stati intervallati da alcune incursioni nel mondo delle corde grazie agli alunni di Violoncello e di Contrabbasso della professoressa Giulia Jovane e del professor Giulio Boniello e con la dolcezza dell'oboe di un alunno del professor Manuel Pagliarini in un brano di Shostakovich eseguito in ensemble con pianoforte e violoncello. "Ben 22 i giovani musicisti che hanno eseguito un programma variegato e assai piacevole, dimostrando di saper suonare con maestria e di riuscire a gestire la performance con un' impostazione da professionisti - sottolinea la presidente dell'associazione "Amici della Musica", Stefania Cammilletti -l'emozione trasmessa al folto pubblico ha donato una sensazione di rinascita sulle note di un repertorio raffinato con punte di raro virtuosismo. Inseriti in un gradevole contesto scenografico dato dai delicati acquerelli della violinista/pittrice Susanna Persichilli, aventi per tema proprio la musica e la primavera, i ragazzi e i loro insegnanti, a cui vanno i nostri ringraziamenti, hanno aperto la bella stagione. Aspettiamo con ansia gli altri appuntamenti di questa frizzante Primavera Musicale e invitiamo tutti gli amici della musica a partecipare". Il prossimo appuntamento con la rassegna "Primavera Musicale" sarà il prossimo 24 aprile alle ore 18 nell'Auditorium, dal titolo: "Spring notes" in collaborazione con il Trinity College London per le certificazioni musicali.

