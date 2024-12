LADISPOLI – Prima le siringhe, ora anche la droga. Sempre i volontari di Fareambiente Ladispoli si sono trovati di fronte a uno scenario desolante nei giardini di via Claudia. Il racconto è degli stessi membri delle zoofile sulla pagina ufficiale di Facebook. «Una nostra volontaria – è quanto scritto - ha provveduto a togliere una parte dell'attrezzatura di qualche sprovveduto alle dipendenze di droga. In foto il cucchiaio che viene usato da chi assume eroina. Ricordiamo che quei giardini, di giorno, vengono frequentati da adulti, bambini e animali e quando vi dimenticate di portar via la vostra attrezzatura per andarvene nell'altra vita più in fretta, causate danno a tutti». Giorni fa invece erano state portate vie numerose siringhe nel prato dello stesso parchetto pubblico: un fenomeno davvero preoccupante.

