CIVITA CASTELLANA – Martedì 12 dicembre a Civita Castellana si terrà la prima assemblea annuale dell’Apea, area produttiva ecologicamente attrezzata, presso la curia vescovile di piazza Matteotti. Alla presenza di assessori e consiglieri regionali, dei rappresentanti delle altre Apea del Lazio, del presidente della provincia Alessandro Romoli, dei sindaci del distretto, delle forze dell’ordine, associazioni e sindacati di categoria, biodistretto e Gal, il presidente Antonio Sini illustrerà il lavoro svolto e le progettualità future in linea con la mission Apea di economia circolare e incentivazione delle politiche di sostenibilità industriale e sociale del distretto. “Facciamo circolare il futuro” è lo slogan che animerà questo incontro, con testimonianze dirette di imprenditori che, grazie ai finanziamenti ottenuti, sono riusciti a realizzare progetti di sviluppo ecosostenibile. E proprio sul “patto di sviluppo” nato per coinvolgere le aziende partecipi, insieme a quelle che hanno recentemente fatto richiesta di adesione, che sarà improntata la futura progettualità di Apea. L’appuntamento è alle 16 e tutti i cittadini sono invitati a partecipare perchè è importante il contributo di tutti per far “circolare il nostro futuro”.