LADISPOLI - Bene sì la repressione ma bisogna puntare anche sulla prevenzione. È questo il pensiero del nuovo dirigente del commissariato di via Vilnius, il commissario capo Fabio De Angelis. Uno degli obiettivi da raggiungere: avvicinare la popolazione alle forze dell'ordine. Come? Non solo con le attività già espletate sul territorio, come quelle di monitoraggio e controllo. «Sono ben disponibile e aperto a iniziative che possano avvicinare lo Stato ai cittadini e far sì che i cittadini si avvicinino alla Polizia di Stato e le iniziative possono essere di aiuto». Si parte dalla vicinanza «alle scuole per prevenire» fenomeni come «il bullismo e i maltrattamenti in famiglia». Riflettori puntati anche sui maltrattamenti nelle donne. La speranza è di riuscire a conquistarne «la fiducia» così da aiutarle a denunciare possibili fenomeni di maltrattamento. E poi ci sono gli anziani vittime "preferite" delle «truffe, spesso all'avanguardia». In questo senso il commissario capo ha parlato di incontri con i comitati di quartiere e i centri anziani per stare vicino a questa "fetta" di popolazione così da creare un filo diretto.

Riflettori puntati anche sul Ferragosto, quando solitamente le spiagge vengono "invase" da giovani desiderosi di puro divertimento, spesso a discapito del resto della popolazione. In questo senso «in sinergia con le altre forze dell'ordine stiamo pianificando dei servizi importanti perché tutti possano divertirsi ma che lo facciano in maniera disciplinata senza arrecare disturbo a chi magari vuole riposare».

E tra i temi ci sono anche il rapporto con le comunità straniere, radicate ormai da anni nella città balneare, come ad esempio quella senegalese, il contrasto agli illeciti, come l'accampamento abusivo che stava sorgendo sulla spiaggia a Marina di San Nicola dove gli agenti sono prontamente intervenuti allontanando i soggetti (di nazionalità sudamericana) prima che l'insediamento si espandesse. E ancora: la movida di cui tanto si è parlato in questi giorni e che ha visto i residenti del lungomare centrale avviare una raccolta firme, stanchi ormai di trascorrere le notti insonni. Anche su questo punto si partirà dalla prevenzione: annunciando controlli e verifiche sul rispetto delle regole e successivamente effettuando i controlli annunciati in precedenza. Dare insomma il modo anche ai diretti interessati di "mettersi in regola" senza così subire eventuali sanzioni.

