LADISPOLI – Nessun annuncio sul nuovo cineteatro. I cittadini lo attendevano almeno entro il 31 dicembre. È un’opera attesa dalla popolazione ma i lavori si sono fermati misteriosamente due anni fa e non ci sono stati sostanziali passi in avanti. L’unico viene segnalato dall’opposizione con Ladispoli Attiva che sta portando avanti una vera e propria battaglia sull’auditorium Massimo Freccia che sarebbe dovuto essere inaugurato già da un bel pezzo. «Abbiamo sollecitato ancora – spiega Fabio Paparella, consigliere comunale del movimento civico – la nomina di una commissione d’indagine e speriamo possa nascere molto presto per accertare quello che è accaduto. Insieme ai colleghi di opposizione abbiamo più volte sollevato la questione con interrogazioni e un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Abbiamo scritto anche al prefetto. Restiamo fiduciosi nell’operato degli organi di controllo».

Gli automobilisti continuano a vedere le tegole scoperchiate sulla parte superiore di una struttura avvolta sempre più dal mistero.

