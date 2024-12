TOLFA - Grazie alla progettualità e alla lungimiranza della giunta Bentivoglio alcuni artigiani delle botteghe storiche di Tolfa riceveranno presto un finanziamento regionale a seguito del progetto presentato dall'amministrazione comunale dopo un lungo lavoro di ricerca. La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e alla Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, ha approvato un finanziamento per la salvaguardia e valorizzazione delle attività storiche di commercio su aree pubbliche.

A questo progetto Tolfa ha potuto partecipare visto completando il censimento, riferito all’anno 2023, delle botteghe. Il comune di Tolfa ha censito, su manifestazione di interesse arrivato dalla Regione Lazio, tutte quelle attività tolfetane che rispondevano ai quattro parametri di storicità dettati dalla Regione Lazio. Ben 18 botteghe di Tolfa, quindi, sono rientrate nell'elenco delle "Botteghe Storiche" e ciò comporta non solo un beneficio economici per i proprietari delle 18 botteghe storiche, ma sarà anche un prestigio fregiarsi del titolo di "Botteghe Storiche". Presso ka Regione Lazio a settembre si svolgerà la cerimonia di consegna delle targhe e degli attestati identificativi delle "Botteghe Storiche". Per arrivare a questo importante risultato l'amministrazione comunale insieme all'ufficio delle attività produttive e all'amministrazione comunale hanno svolto un lungo e certosino lavoro di ricerca sulla storicità delle attività commerciali del Borgo. Sono stati tirati fuori e studiati attentamente tutti gli attestati di quando gli artigiani locali hanno ottenuto l'autorizzazione ad aprire le proprie botteghe. Le 18 "Botteghe Storiche" riceveranno un fondo per migliorare la funzionalità e l'estetica delle proprie attività. "Questo finanziamento regionale ci lermette di fare in sostanza un investimento nel futuro, garantendo la continuità di queste eccellenze che rendono unico il tessuto economico e sociale del nostro paese. Nel nostro borgo sono presenti tante attività che da anni operano ma la Regione Lazio ha fissato dei parametri entro i quali solo alcune botteghe sono rientrate - spiega la sindaca Stefania Bentivoglio - per il prossimo anno auspichiamo possano essere inserite nell'elenco regionale altre "Botteghe Storiche" di Tolfa, perchè siamo certi che le nostre botteghe storiche sono tesori preziosi che custodiscono la storia, la tradizione e l'identità di Tolfa. Siamo soddisfatti del lavoro svolto ringraziamo la Regione Lazio che ha capito quanto sia importante preservare queste attività che rappresentano un patrimonio di competenze e di professionalità da valorizzare".