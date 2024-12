TARQUINIA - A causa del forte vento che ha interessato Tarquinia, non si è svolta la prima rievocazione del presepe vivente prevista nella giornata del 26.

L’associazione Presepe vivente di Tarquinia, in accordo con l’amministrazione comunale, ha infatti deciso, per garantire la sicurezza di tutti i figuranti, dei visitatori e degli operatori, di sospendere la rappresentazione e rinviare l’inaugurazione a domenica 29 dicembre. Nella notte tra il 25 e il 26 la tramontana ha danneggiato gravemente alcune scenografie e i bollettini meteo, continuavano a registrare vento sostenuto fino a sera.

«Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la comprensione – hanno detto dall’associazione -. Vi invitiamo a restare aggiornati sui nostri canali ufficiali per tutti le comunicazioni”.

