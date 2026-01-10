TARQUINIA - Ultimo appuntamento con il presepe vivente: oggi l’atteso arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, dopo il rinvio per maltempo nel giorno dell’Epifania. Il corteo storico partirà alle 16,30 da piazza Cavour e attraverserà corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi e via Lunga, per poi fare ingresso nel convento di Santa Lucia delle Benedettine. Qui, dalle 17 alle 19, la rievocazione accompagnerà i visitatori in un percorso immersivo tra scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume.

