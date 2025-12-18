SANTA MARINELLA - “La Chiesa incarnata nel concilio Vaticano II” è il titolo del libro presentato martedì presso la Biblioteca civica " A. Capotosti ".

L'incontro è parte del programma culturale del mese di dicembre e ha visto un'ampia partecipazione di cittadini e lettori, sopraggiunti per salutare Don Giovanni Di Michele, ricordato con affetto per aver trascorso i primi anni del suo sacerdozio proprio a Santa Marinella. Dopo aver salutato gli intervenuti, Don Giovanni è entrato nel vivo della presentazione.

Il libro vuole essere un contributo significativo alla comprensione del Concilio Vaticano II, l'evento che ha segnato una svolta fondamentale nella vita della Chiesa cattolica nel XX secolo, svoltosi in quattro sessioni tra il 1962 e il 1965 e concluso da Papa Paolo VI dopo la morte di Giovanni XXIII.

Nel testo, si riflette sulla natura della Chiesa e sul suo ruolo nel mondo contemporaneo, come ridisegnato dai Padri Conciliari.

La Chiesa è chiamata ad "incarnarsi" nella storia, dialogando con la modernità senza perdere la propria identità. Presentare il messaggio cristiano in modo più comprensibile e accattivante, usando la "medicina della misericordia", era l'obiettivo del Concilio, che ha rivoluzionato la Chiesa Cattolica introducendo ad esempio l'uso delle lingue volgari nella liturgia, rendendola più accessibile e partecipata dai fedeli e promuovendo il dialogo ecumenico con altre confessioni.

Don Giovanni, emozionato, ha sottolineato l'intento del suo lavoro: «Il Concilio non è un monumento da ammirare, ma una sorgente viva da cui attingere per costruire una Chiesa più vicina all'uomo. Il mio desiderio è che questo libro stimoli una nuova primavera conciliare nelle nostre comunità".

L'intento di Don Giovanni in questo volume è fornire, quindi, una guida per i credenti e per le comunità su come vivere concretamente lo spirito del Vaticano II.

Durante la presentazione Don Paolo Tammi, parroco della Chiesa di San Giuseppe, ha dialogato con Don Giovanni, al quale ha anche strappato la promessa di organizzare presso la parrocchia dal prossimo mese, una serie di incontri di approfondimento, aperti a tutti, sui documenti conciliari.

Al termine dell'incontro, il sacerdote si è intrattenuto con i presenti, salutando e ringraziando il Comune, Cristina Perini e Angela Morbidelli della Biblioteca, gli amici Gino Vinaccia e Giovanna Caratelli per il contributo all'organizzazione della presentazione.

