TOLFA - Nel borgo collinare è stato presentato ufficialmente il progetto: "Tolfa Borgo Experience", la rete di impresa che coinvolge ben 30 attività del comune di Tolfa. Questo è il risultato di un bando indetto dalla Regione Lazio che finanziava nello specifico le reti commerciali esistenti o da costituirsi, la rete, insieme al Comune di Tolfa come ente territoriale, hanno vinto con un progetto che fonde insieme visione e pragmaticità tese a implementare e migliorare l'offerta turistica del Borgo e la conoscenza oltre i confini locali.

Durante la presentazione di martedì scorso alla quale hanno partecipato commercianti, liberi cittadini, istituzioni amministrative e scolastiche, la coordinatrice della rete Elisa Di Dio ha illustrato metodi e strategie della rete, gli obiettivi e le finalità.

Tra questi la volontà di lavorare sinergicamente a determinare una visione condivisa e attiva di partecipazione alla vita del paese attraverso strumenti comuni e il coinvolgimento di tutti gli attori. "Con il Comune, la rete condivide interventi e programmazione quali l'arredo urbano, l'attivazione di nuove iniziative quali l'acquisto di E-bike, la segnaletica - spiega la coordinatrice del progetto Tolfa Borgo Experience, Elisa Di Dio - un processo importante che viaggia parallelamente al progetto di sviluppo del Borgo (linea B del Pnrr) che vede la riattivazione dei palazzi storici e la loro destinazione a Scuola del Cuoio, Museo multimediale e interattivo e residenza artistica e parallelamente al progetto di valorizzazione della Rocca, nella quale a giorni prenderà vita la Musica con l'organo recentemente installato e recentemente illuminata artisticamente con nuova tecnologia a Led"

La coordinatrice Elisa Di Dio spiega poi che per Tolfa Borgo Experience: "Entro maggio saranno completate alcuni interventi come l'installazione di targhe bandiera tutte uguali per le 30 attività, rinnovo luci per via Roma cambio a LED e installazione braccetti nuovi e qualche lampione.

Da sottolineare sempre la disponibilità dell’amministrazione in particolare alla sindaca dott.ssa Stefania Bentivoglio".

