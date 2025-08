SANTA MARINELLA – La città ha accolto ieri una nuova testimonianza storica da mettere in bacheca. E’ stato infatti presentato, al castello di Santa Severa il nuovo libro dedicato al maniero medievale scritto dall’archeologo Flavio Enei. La presentazione rientrava nel programma culturale estivo promosso per il periodo luglio settembre. Il volume, pubblicato da Edizioni Universo, si intitola “Il Castello di Santa Severa. Guida al complesso monumentale e al Museo del Castello”, e propone un racconto dettagliato della storia e dell’archeologia del grande complesso monumentale. Ed anche accompagnato da una guida alla visita degli ambienti museali. Secondo quanto scritto dallo stesso Enei, questo libro è il frutto di un lungo lavoro di ricerca e di attesa. Ed è quindi pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta del castello e delle sue vicende plurisecolari. Alla serata hanno partecipato l’editore Cristiano Cimarelli, la soprintendente Margherita Eichbetg, il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, il delegato al castello Paola Fratarcangeli e coloro che hanno seguito e sostenuto il percorso di valorizzazione del sito. Il libro rappresenta innanzitutto un viaggio tra passato e presente. Raccontando l’anima del castello, la sua evoluzione architettonica e il patrimonio custodito nel museo. In un racconto che unisce divulgazione e approfondimento scientifico. L’iniziativa è voluta essere un’occasione per condividere la conoscenza e l’amore per un luogo che rappresenta uno dei simboli più importanti della costa laziale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA