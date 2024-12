ALLUMIERE - Stasera al via la XVIII edizione della Notte del Buttero, Nella suggestiva cornice del campo sportivo-equestre della Cava Gangalandi si svolgerà stasera dalle ore 21.00 la "Notte del Buttero", bellissimi e amata manifestazione giunta alla sua XVIII edizione. La Notte del Buttero è promossa in sinergia dall'amministrazione comunale, dall’Università Agraria di Allumiere e dall'associazione Nazionale Cavallo Tolfetano. Come ogni anno squadre composte di tre butteri e tre cavalli si sfideranno in una coinvolgente gara di abilità, destrezza e velocità. “La Notte del Buttero è un appuntamento importante per la nostra comunità - spiegano gli organizzatori - siamo fieri di collaborare con alcune delle realtà più attive nel territorio del mondo del cavallo per far rivivere, almeno per una notte, la leggendaria figura del Buttero allumierasco”. Le squadre di cavalieri e amazzoni provengono da tutto il circondario per sfidarsi in due prove che mettono alla prova le abilità necessarie nel lavoro del buttero e le qualità di resistenza e forza dei tipici cavalli maremmani, da sempre bellissimi e infaticabili compagni dei butteri. Nel primo gioco le squadre si affronteranno in uno slalom a staffetta con varie tipologie di ostacoli: fantoccio con l’anello, siepe, arco di fuoco, salti, cancello. Il secondo gioco è il classico gioco di velocità del cappello, dove cavalieri di due squadre si sfideranno creando uno spettacolo attraente e vorticoso. Nell’adiacente zona del Campo Sportivo Comunale sarà in pieno svolgimento la Sagra del Contadino, a cura della Storica Contrada La Bianca presso i cui stand sarà possibile degustare i prodotti e i piatti tipici della tradizione culinaria allumierasca. La Contrada la Bianca, presieduta da Massimiliano Speroni, darà vita da stasera a tre imperdibili giorbate di fantastico cibo, allegria, sport, tradizione. Le cuoche biancoverdi sono eccezionali e la loro cucina è molto rinomata e apprezzata. Per ogni informazione è possibile contattare l’organizzazione ai numeri 3290649041 o 3490915001. Tra i cibi protagonisti delle tre serate ci sarà la succulenta ed eccezionale porchetta fatta artigianalmente dai norcini Vecchioni o dai prelibati piatti preparati dalla cuoca ''storica'' Ornella e da tutte le cuoche eccezionali che da sempre cucinano per la Sagra, per non parlare degli eccezionali volontari addetti alle griglie. Sempre apprezzata nelle varie edizioni e fi certo lo sarà anche quest'anno è la tradizionale e invitante acquacotta con verdure a km0. Va rilevato, poi, che I biancoverdi propongono un menù variegato: dopo gli antipasti misti, sarà possibile scegliere tra vari primi insuperabili: lasagna rossa, lasagna bianca funghi e asparagi, tonnarelli all'amatriciana e gnocchi asparagi e pancetta; come secondo si potrà scegliere tra porchetta, salsicce alla griglia, lumache e agnello. Fra i contorni patatine fritte o insalata. Insuperabili i dolci: ottima pizza brodosa (dolce tipico allumierasco con riso e uva sultanina), un rinfrescante e digestivo sorbetto al limone, la golosissima torta Moretta e le ciambelle fritte (semplicemente favolose: una tira l'altra). Ogni sera, ci sarà uno spettacolo musicale ed uno spettacolo alternativo, oltre ovviamente agli stand gastronomici e a due punti Bar; da rilevare che al bar sotto le tribune saranno distribuiti con eccellenti salumi locali, patatine, birra, bibite e quant’altro. Il calendario degli eventi della Sagra del Contadino e della Porchetta si apre oggi con la “Notte del Buttero” nel campo equestre, proseguirà domani con la Seconda edizione della Rugged Sprint Cup e domenica si chiuderà nel campo equestre con la corsa dei somari, per terminare dopo cena con il classico appuntamento del “Minipalio del Contadino”. Nella parte degli stand enogastronomici invece ci sarà un bellissimo spettacolo musicale, nel quale si esibiranno i Costa Volpara. Per il presidente Speroni e per tutti i biancaroli è dura dar vita alla Sagra, visto che solo pochi mesi fa è prematuramente scomparso uno dei ragazzi più belli, più generosi, più vivi ed attivi, cioè Simone Torroni e per tutti è difficile ridere e festeggiare quando l'assenza di un ragazzo speciale come Simone è così forte e fa così male. È estremamente duro far finta di niente quando una comunità e una Contrada sono in lutto. I biancoverdi con i loro 3 angeli Simone e suo fratello Alessio e con Stefano Sgamma (zi Stè) nel cuore ce la metteranno tutta.